Зинченко: «Переход в «Арсенал» - мечта, ставшая реальностью»

Украинский защитник Александр Зинченко прокомментировал свой переход в лондонский «Арсенал». Предыдущим клубом игрока был другой английский клуб – «Манчестер Сити».

«Переход в «Арсенал» - это мечта детства, которая стала реальностью. Здесь играли такие футболисты, как Тьерри Анри и Сеск Фабрегас, я наслаждался матчами того «Арсенала». Я давно полюбил этот клуб и жду не дождусь, когда выйду на поле в футболке «канониров», - передает слова Александра клубная пресс-служба.

Трансфер 25-летнего футболиста обошелся «Арсеналу» в 35 миллионов евро. С лондонским клубом украинец заключил долгосрочный контракт до середины 2026 года.