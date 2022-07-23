Гвардиола назвал три клуба, которым не может отказать ни один игрок

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями относительно перехода Роберта Левандовски в «Барселону».

«Роберт был важным игроком для «Баварии», но основной костяк команды – Нойер, Мюллер, Киммих – всё ещё на месте. Этим летом «Бавария» совершила фантастические приобретения, – приводит слова испанского специалиста журналист Тоби Альтсхеффль. – Игроки попросту не могут отказаться от предложений таких клубов, как «Реал», «Барселона» и «Бавария». Всем остальным приходится платить за трансферы больше денег», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

«Манчестер Сити» Гвардиолы проведёт товарищеский матч против «Баварии» 24 июля.