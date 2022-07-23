Нагельсманн: «Слежу за Гвардиолой со времён его работы в «Барселоне»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал о своём отношении с Хосепу Гвардиоле в преддверии товарищеского матча с «Манчестер Сити», который пройдёт 24 июля.

«Я слежу за Гвардиолой ещё с тех времён, когда он работал в «Барселоне». В тот момент их контрпрессинг [возвращение мяча сразу после потери] был самым впечатляющим в мире.

Будучи молодым тренером, ты в обязательном порядке стараешься смотреть почти все матчи команд, возглавляемых лучшими в своём деле, чтобы научиться чему-то новому.

«Манчестер Сити» – одна из ведущих команд в мире прямо сейчас. Помимо Гвардиолы там работает отличный спортивный директор», – заявил Нагельсманн.