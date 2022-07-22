«Вест Хэм» интересуется у «Наполи» стоимостью Зелиньски

«Вест Хэм» интересуется полузащитником «Наполи» Петром Зелиньски.

Клуб Дэвида Мойеса хочет выяснить стоимость футболиста, сообщает Tuttomercatoweb. Ожидается, что неаполитанцы не отпустят футболиста менее, чем за 50 миллионов евро.

Контракт 28-летнего полузащитника с «Наполи» истекает через два года. Ранее была информация, что Зелиньски был связан с переходом в «Ливерпуль».

Футболист перешел в «Наполи» из «Удинезе» в 2016 году за 17 миллионов евро. Он является игроком основного состава неаполитанского клуба, но хотел бы попробовать свои силы в Премьер-лиге.

В прошедшем сезоне Зелиньски провел в Серии А 35 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.