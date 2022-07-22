Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» интересуется у «Наполи» стоимостью Зелиньски

22 Июля 2022 • 23:20 Комментировать

«Вест Хэм» интересуется полузащитником «Наполи» Петром Зелиньски.

Клуб Дэвида Мойеса хочет выяснить стоимость футболиста, сообщает Tuttomercatoweb. Ожидается, что неаполитанцы не отпустят футболиста менее, чем за 50 миллионов евро.

Контракт 28-летнего полузащитника с «Наполи» истекает через два года. Ранее была информация, что Зелиньски был связан с переходом в «Ливерпуль».

Футболист перешел в «Наполи» из «Удинезе» в 2016 году за 17 миллионов евро. Он является игроком основного состава неаполитанского клуба, но хотел бы попробовать свои силы в Премьер-лиге.

В прошедшем сезоне Зелиньски провел в Серии А 35 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Наполи Пётр Зелиньски Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июля
00:09 · Англия. Премьер-лига
Чуквуэмека не хочет продлевать контракт с «Астон Виллой», им интересуется «Барселона»
22 Июля
23:29 · Англия. Премьер-лига
Роде: «Думаю, Костич выберет Лигу чемпионов и останется во Франкфурте»
23:20 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» интересуется у «Наполи» стоимостью Зелиньски
23:13 · Англия. Премьер-лига
Тухель прокомментировал ход переговоров по Кунде
23:04 · Англия. Премьер-лига
Сака может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков «Арсенала»
23:00 · Англия. Премьер-лига
«Лацио» надеется приобрести Лофтуса-Чика
22:43 · Англия. Премьер-лига
Мерсон раскритиковал Лингарда за переход в «Ноттингем Форест»
22:33 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» может потерять ещё одного нападающего
22:24 · Англия. Премьер-лига
Тухелю надоела «Барселона»: наставник «Челси» может заблокировать трансфер Аспиликуэты 1
22:20 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Брайтона» может продолжить карьеру в Серии А
22:13 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» согласовал один из самых дорогих трансферов в своей истории
21:52 · Англия. Премьер-лига
Аканджи склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед»
21:50 · Англия. Премьер-лига
Нападающий сборной Италии предложил свои услуги трём английским клубам
21:36 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Арсенал» займётся трансфером Пау Торреса, если отпустит Габриэля»
21:24 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» возглавил рейтинг клубов АПЛ с наибольшими тратами на трансферы, обойдя «Тоттенхэм»
Все новости
Рекомендуем