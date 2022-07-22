«Лацио» надеется приобрести Лофтуса-Чика

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри отправился в Лондон, чтобы обсудить возможные трансферы с руководством «Челси».

Основной целью итальянского специалиста является защитник Эмерсон, однако не исключено, что Сарри вернется в Рим с соглашением о переходе полузащитника Рубена Лофтуса-Чика, сообщает агент игрока.

«Насколько мне известно, «Лацио» не разговаривал с «Челси» о Лофтусе-Чике. Но Маурицио Сарри симпатизирует Рубену, а тому нравится Серия А. Посмотрим, что из этого выйдет», - сказал агент футболиста.

Сарри хорошо знаком с полузащитником «синих» по совместной работе.

В прошедшем сезоне Лофтус-Чик провел в АПЛ 24 матча, отметившись 2 голевыми передачами.