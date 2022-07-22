Мерсон раскритиковал Лингарда за переход в «Ноттингем Форест»

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон с сомнением отнесся к переходу полузащитника Джесси Лингарда в «Ноттингем Форест».

«Возможно, он хотел быть убежденным, что будет играть каждую неделю. И дай Бог, если это так и будет. Он пропустил много матчей. Карьера коротка, а он не становится моложе», - написал Мерсон в своей колонке в Daily Star.

Тем не менее, Мерсон отметил, что бывший игрок «Манчестер Юнайтед» имел предложения от более солидных клубов. Впрочем, там Лингарду пришлось бы иметь дело с конкуренцией и более низкой зарплатой.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 16 матчей, в которых забил 2 гола.