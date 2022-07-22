Нападающий «Брайтона» может продолжить карьеру в Серии А

«Салернитана» сделала предложение «Брайтону» по форварду Нилу Мопе.

Сумма трансфера составляет 7-8 миллионов евро. Контракт французского форварда с «Брайтоном» заканчивается летом следующего года. Английский клуб пока не отреагировал на интерес «Салернитаны».

Нападающий перешел в «Брайтон» в 2019 году из «Брентфорда» за 14 миллионов евро. В предыдущие три года Мопе становился лучшим бомбардиром английского клуба, однако в новом сезоне его игровое время может значительно сократиться, сообщает The Athletic.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Англии 32 матча, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.