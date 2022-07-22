Аканджи склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканджи более склонен перейти в «Манчестер Юнайтед», чем в «Арсенал».

Будущее футболиста находится под вопросом. Его контракт с немецкой командой заканчивается через год, а клуб дал понять защитнику, что он не будет игроком основного состава в новом сезоне.

К Аканджи проявляют интерес «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», причем футболист более склонен ко второму варианту, сообщает Gazzetta dello Sport.

«С самого детства «Манчестер Юнайтед» был моим любимым клубом. Я хотел бы сыграть там однажды», - ранее заявил Аканджи в интервью NZZ.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Германии 26 матчей, в которых забил 1 гол.