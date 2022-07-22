Романо: «Арсенал» займётся трансфером Пау Торреса, если отпустит Габриэля»

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо сообщил, что защитник «Вильярреала» Пау Торрес может стать целью «Арсенала» в случае ухода из команды Габриэля.

«Пау Торрес может стать вариантом для «Арсенала», если какой-нибудь топ-клуб сделает предложение по Габриэлю», - сказал Романо.

Интерес к Габриэлю проявляют «Ювентус», «Барселона» и «ПСЖ». В свою очередь Торрес был связан с переходом в «Манчестер Юнайтед», но наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг предпочел Лисандро Мартинеса из «Аякса».

В прошедшем сезоне Пау Торрес провел в Ла Лиге 33 матча, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.