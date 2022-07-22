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Мойес поссорился с руководством «Вест Хэма» из-за трансферной политики

22 Июля 2022 • 21:13 Комментировать

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес крайне недоволен отсутствием громких приобретений в текущее межсезонье.

Одним из последних игроков, которые улизнули из рук «Вест Хэма» стал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, подписавший контракт с «Ноттингем Форест». До этого «молотки» не смогли договориться с «Вильярреалом» по трансферу Арно Данджумы.

Сообщается, что из-за этих сорвавшихся переходов Мойес, разочарованный бездействием боссов «Вест Хэма», поссорился с руководством клуба.

В прошлом сезоне «Вест Хэм» стал лучшей командой АПЛ, если не учитывать результаты топовой шестерки клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес
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