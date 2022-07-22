Артета – о Зинченко: «Александр добавит нам универсальности»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал переход защитника Александра Зинченко.

«Александр — игрок высокого качества, который добавит нам вариативности. Дело не столько в позициях, на которых он может играть, сколько в универсальности, которую он даст нам в атаке и защите», - сказал Артета официальному сайту «Арсенала».

Наставник «канониров» подчеркнул, что хорошо знаком с игроком, а также отметил человеческие качества футболиста.

Защитник перешел из «Манчестер Сити» за 36 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Зинченко провел в АПЛ 14 матчей, отметившись 4 результативными передачами.