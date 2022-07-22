«Милан» планирует начать переговоры по Танги Ндомбеле

«Милан» заинтересовался полузащитником «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле.

Футболист прошлый сезон отыграл на правах аренды в «Лионе». Летом он вернулся в «Тоттенхэм», но главный тренер «шпор» Антонио Конте не смог найти для игрока места в составе.

Интерес к французскому полузащитнику проявляет «Милан», сообщает Milan News. Итальянский клуб находится в поисках футболиста, способного заменить Франка Кесси, ушедшего в «Барселону». Также отмечается, что еще одним кандидатом на Ндомбеле является «Рома».

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Франции 11 матчей, отметившись 2 результативными передачами.