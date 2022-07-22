«Ньюкасл» готов удовлетворить требования «Барселоны» по Депаю

«Ньюкасл» готов сделать предложение в размере 20 миллионов евро за нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая. Интерес к футболисту также проявляют «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Форвард перешел в «Барселону» год назад, но не смог закрепиться в основе. Этим летом главный тренер каталонского клуба Хави заявил, что футболист не входит в его планы на новый сезон. Кроме того, после покупки Рафиньи и Роберта Левандовски игровое время голландского нападающего должно сократиться еще больше.

Каталонцы ищут покупателя на форварда. Одним из них может стать «Ньюкасл», сообщает SPORT.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 28 матчей, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.