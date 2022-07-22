​«Челси» или «Барселона»: Авторитетный инсайдер рассказал, куда переходит Кунде

Трансферная сага с Жюлем Кунде как-то слишком затянулась. Каждый день в прессе появляется множество инсайдов – француза отправляют из «Севильи» то в «Челси», то «Барселону». И так по кругу.

Журналист Фабрицио Романо не раз доказывал, что его инсайдам верить можно. Он написал о том, что в «Барселоне» предложение «Челси» по Кунде считают слишком солидным, чтобы ему можно было соответствовать. Лондонцы предложили «Севилье» 55 миллионов фунтов (около 65 миллионов евро), а игроку – 9-10 миллионов евро зарплаты в год.

Бумаги из «Челси» уже лежат на столе «Севильи», и сделка находится на финальной стадии. Похоже, Жюль Кунде всё же будет играть в АПЛ.