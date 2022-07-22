«Бёрнли» объявил о подписании голкипера «Манчестер Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Ариянет Мурич стал игроком «Бёрнли». 23-летний вратарь сборной Косово заключил трудовой договор с «бордовыми» на четыре года, сообщает официальный сайт клуба.

Мурич принадлежал «горожанам» с 2015 года, но за главную команду провел лишь четыре матча, в которых пропустил один мяч. Минувший сезон он отыграл в аренде в турецком клубе «Адана Демирспор», за который сыграл в 32 встречах во всех турнирах, сохранив свои ворота «сухими» десять раз. Согласно данным портала transfermarkt стоимость вратаря составляет 2,6 миллиона евро.

Напомним, предстоящий сезон «Бёрнли» проведет в Чемпионшипе.