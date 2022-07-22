Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Зинченко трогательно попрощался с «Манчестер Сити»

22 Июля 2022 • 19:30 Комментировать

Вот-вот Александр Зинченко официально станет игроком лондонского «Арсенала». Украинский футболист попрощался с «Манчестер Сити», опубликовав трогательный ролик в социальных сетях. Ролик начинается с новостного сюжета 2016 года о том, что «горожане» покупают 19-летнего украинца. Дальше в ролике показаны самые запоминающиеся для Зинченко моменты в клубе из Манчестера.

«Навсегда в моём сердце», - так Зинченко подписал видео.

В качестве футболиста «Манчестер Сити» Александр Зинченко четыре раза становился чемпионом Англии. Также он завоевал множество внутренних кубковых трофеев.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Александр Зинченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июля
21:03 · Англия. Премьер-лига
Артета – о Зинченко: «Александр добавит нам универсальности»
21:03 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилле» в Австралии «дали прикурить» местные шаманы
20:36 · Англия. Премьер-лига
Шрёдер прокомментировал будущее лидера «Аякса», на которого претендует «МЮ»
20:35 · Англия. Премьер-лига
«Милан» планирует начать переговоры по Танги Ндомбеле
20:25 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» интересуется Сен-Максименом
20:16 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов удовлетворить требования «Барселоны» по Депаю
20:15 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» официально подтвердил переход Зинченко официально
19:48 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» или «Барселона»: Авторитетный инсайдер рассказал, куда переходит Кунде
19:44 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» объявил о подписании голкипера «Манчестер Сити»
19:30 · Англия. Премьер-лига
​Зинченко трогательно попрощался с «Манчестер Сити»
15:42 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш не согласился с тем, что игровые проблемы «Манчестер Юнайтед» связаны с Роналду 1
15:29 · Англия. Премьер-лига
Тедеско – о поражении 0:5 «Ливерпулю»: «Мы пропустили 4 автогола» 1
15:24 · Англия. Премьер-лига
Лемар может перейти в клуб из Лондона
15:20 · Англия. Премьер-лига
Следующая трансферная цель «МЮ» – защитник «Баварии»
15:15 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш: «Тен Хаг – строгий тренер»
Все новости
Рекомендуем