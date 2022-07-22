​Зинченко трогательно попрощался с «Манчестер Сити»

Вот-вот Александр Зинченко официально станет игроком лондонского «Арсенала». Украинский футболист попрощался с «Манчестер Сити», опубликовав трогательный ролик в социальных сетях. Ролик начинается с новостного сюжета 2016 года о том, что «горожане» покупают 19-летнего украинца. Дальше в ролике показаны самые запоминающиеся для Зинченко моменты в клубе из Манчестера.

«Навсегда в моём сердце», - так Зинченко подписал видео.

В качестве футболиста «Манчестер Сити» Александр Зинченко четыре раза становился чемпионом Англии. Также он завоевал множество внутренних кубковых трофеев.