Тедеско – о поражении 0:5 «Ливерпулю»: «Мы пропустили 4 автогола»

Главный тренер «РБ Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал разгромное поражение своей команды 0:5 во вчерашнем товарищеском матче против «Ливерпуля», который «быки» проводили дома.

«Нет смысла говорить о сильных качествах «Ливерпуля», мы это и так прекрасно знаем. Честно говоря, мы пропустили 4 автогола. Это только расстраивает», – сказал Тедеско на пресс-конференции после матча.

Покер в матче против «РБ Лейпцига» оформил новичок «Ливерпуля» Дарвин Нуньес, который до этого не смог забить в двух матчах. Также голом за команду Юргена Клоппа отметился египтянин Мохамед Салах.