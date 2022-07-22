Лемар может перейти в клуб из Лондона

Полузащитник мадридского «Атлетико» Тома Лемар может сменить клубную прописку этим летом. По информации британского издания The Sun, в услугах француза заинтересован лондонский «Арсенал».

По сведениям источника, «канониры» сейчас изучают возможность приобретения Лемара. Официальных предложений мадридскому «Атлетико» команда Микеля Артеты пока не делала, но «матрасники» не намерены расставаться со своим футболистом.

У Лемара в данный момент остаётся всего год по контракту с мадридским «Атлетико». Переговоры клуба и футболиста по новому соглашению пока ни к чеме не привели.