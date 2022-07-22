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Следующая трансферная цель «МЮ» – защитник «Баварии»

22 Июля 2022 • 15:20 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» определился со своей следующей трансферной целью. Пока сделка по Френки де Йонгу из каталонской «Барселоны» не двигается с мёртвой точки, «красные дьяволы» решили переключить внимание на защитника мюнхенской «Баварии» Бенжамена Павара, которого немецкий клуб хочет продать после трансфера Маттайса де Лихта.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» после приобретения Лисандро Мартинеса из «Аякса» хочет усилиться ещё одним центральным защитником. Павар является главным кандидатом тренера Эрика тен Хага, который очень высоко ценит универсальность француза и его игровые качества.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Бенжамен Павар Трансферы футбола - лето 2022
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