Фернандеш: «Тен Хаг – строгий тренер»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о характере главного тренера Эрика тен Хага. Португалец отметил, что новый наставник клуба является довольно строгим.

«Тен Хаг – строгий тренер. Он всегда говорит прямо, но в то же время он старается быть вежливым со всеми», – цитирует Фернандеша официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что тен Хаг уже подписал в команду своего бывшего подопечного по амстердамскому «Аяксу» Лисандро Мартинеса, который обошёлся «красным дьяволам» в районе 60 миллионов евро.

На предсезонной подготовке «Манчестер Юнайтед» выиграл все три матча под руководством тен Хага.