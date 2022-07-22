«Хоффенхайм» готов подписать экс-игрока «Ливерпуля»

Немецкий «Хоффенхайм» готов подписать защитника гельзенкирхенского «Шальке» Озана Кабака. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, стороны близки к соглашению за сумму в районе 7 миллионов евро.

Напомним, что прошлый сезон Кабак провёл на правах аренды за «Норвич», который по итогам кампании вылетел в Чемпионшип. Турок ранее также полгода отыграл в аренде за «Ливерпуль», с которым финишировал в зоне Лиги чемпионов.

Сам Кабак давно дал понять руководству «Шальке», что хочет покинуть команду и отправится в более конкурентоспособный клуб.

В прошлом сезоне Озан отыграл 11 матчей в Английской премьер-лиге.