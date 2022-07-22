«Вест Хэм» сделал предложение по трансферу Костича

Лондонский «Вест Хэм» продолжает погоню за защитником франкфуртского «Айнтрахта» Филипом Костичем. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «молотобойцы» уже сделали своё предложение по трансферу футболиста сборной Сербии.

В то же время «Вест Хэм» старается подписать Джанлуку Скамакку из «Сассуоло». У нападающего сборной Италии тот же агент, что и у Костича. «Молотобойцы» рассчитывают, что этот фактор должен ускорить обе сделки.

Напомним, Костич прошлым летом мог перебраться в «Лацио», но трансфер не состоялся, так как «Айнтрахт» отправил документы на неверный адрес электронной почты.