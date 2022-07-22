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«Вест Хэм» сделал предложение по трансферу Костича

22 Июля 2022 • 14:53 Комментировать

Лондонский «Вест Хэм» продолжает погоню за защитником франкфуртского «Айнтрахта» Филипом Костичем. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «молотобойцы» уже сделали своё предложение по трансферу футболиста сборной Сербии.

В то же время «Вест Хэм» старается подписать Джанлуку Скамакку из «Сассуоло». У нападающего сборной Италии тот же агент, что и у Костича. «Молотобойцы» рассчитывают, что этот фактор должен ускорить обе сделки.

Напомним, Костич прошлым летом мог перебраться в «Лацио», но трансфер не состоялся, так как «Айнтрахт» отправил документы на неверный адрес электронной почты.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Айнтрахт Франкфурт Филип Костич Трансферы футбола - лето 2022
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