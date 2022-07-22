Скамакка в шаге от перехода в клуб из АПЛ за 40 миллионов евро

Лондонский «Вест Хэм» сумел договориться с «Сассуоло» о трансфере нападающего Джанлуки Скамакки за 40 миллионов евро. Об этом утверждает журналист Маттео Моретто, на которого ссылается Адриен Гренье.

Ранее «Сассуоло» требовал за Скамакку 50 миллионов евро, но если верить источнику, «Вест Хэм» всё же выпросил у итальянцев скидку и заключил сделку.

Таким образом Скамакка теперь не перейдёт в «ПСЖ», который после долгих переговоров с «Сассуоло» так и не смог договориться о трансфере. Напомним, французский клуб переключил внимание на Уго Экитике из «Реймса».

В прошлом сезоне Скамакка забил 16 голов в чемпионате Италии. Ранее игрок выступал в аренде за «Дженоа».