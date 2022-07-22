«Челси» интересуется вингером «Ньюкасла»

Лондонский «Челси» хочет усилиться вингером «Ньюкасла» Алланом Сен-Максименом. По информации The Athletic, «пенсионеры» сделали запрос «сорокам» о доступности француза.

Сен-Максимен в прошлом сезоне добился серьёзного прогресса под руководством Эдди Хау. За всю кампанию 25-летний француз отметился 5 голами и 5 результативными передачами в Английской премьер-лиге.

Отмечается, что «Челси» является не единственным клубом, которому интересен Сен-Максимен. Ранее «пенсионеры» не смогли подписать Рафинью Диаса, который предпочёл перейти из «Лидса» в каталонскую «Барселону».