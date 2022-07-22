«Барселона» не сможет зарегистрировать Кунде, если в ближайшее время не продаст какого-то игрока

Для трансфера защитника «Севильи» Жюля Кунде каталонской «Барселоне» необходимо продать кого-то из своих футболистов. По информации от журналиста Херарда Морено, «сине-гранатовые» в данный момент не могут себе позволить зарегистрировать футболиста сборной Франции.

Источник также добавляет, что шансы «Барселоны» подписать Кунде в последние часы заметно снизились. По всей видимости, француз окажется в лондонском «Челси», который предложил «Севилье» 60 миллионов евро, а самому футболисту контракт сроком на 5 лет.

Напомним, что Кунде в данный момент находится в Португалии на предсезонных сборах «Севильи».