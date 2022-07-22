Защитник Бен Ми сегодня завершил свой переход из «Бёрнли» в лондонский «Брентфорд». Официальный сайт «пчёл» подтверждает, что опытный англичанин присоединился к команде Томаса Франка.

Ми имеет за плечами 217 матчей в Английской премьер-лиге. В этих поединках 32-летний защитник отметился 9 голами и 5 результативными передачами. Напомним, что в конце прошлого сезона Бен исполнял обязанности одного из временных тренеров «Бёрнли», но клуб так и не сумел избежать вылета в Чемпионшип.

Ми пополнял ряды «Брентфорда» на правах свободного агента. Ранее «Бёрнли» потерял Джеймса Тарковски, который также бесплатно перешёл в «Эвертон».