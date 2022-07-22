«Челси» всё ещё ждёт ответа «Севильи» по трансферу Кунде

Лондонский «Челси» ждёт окончательного ответа «Севильи» по трансферу Кунде. Несмотря на то, что клубы согласовали стоимость игрока, андалузский клуб всё ещё не завершил бумажную работу по переходу француза. Об этом в социальных сетях заявляет журналист Фабрицио Романо.

«Челси» всё ещё опасается, что «Барселона» сегодня сможет вмешаться в ситуацию и перехватить Кунде. Но чтобы сделать это, каталонцам необходимо перебить предложение в 60 миллионов евро.

Если всё пройдёт гладко, Кунде подпишет с «Челси» контракт сроком на три года. Француз хочет как можно скорее определиться со своим будущим.