Мойес попросил у руководства «Вест Хэма» купить Костича

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес заинтересован в приобретении вингера франкфуртского «Айнтрахта» Филипа Костича.

Мойес хорошо знаком с игрой Костича по прошлогоднему розыгрышу Лиги Европы. В полуфинале турнира немецкий клуб прошел англичан с общим счетом 3:1.

Наставник «молотков» обеспокоен тем, что клуб в текущее межсезонье пока не смог сделать ни одного громкого приобретения. Недавняя трансферная цель «Вест Хэма» - Давид Раум – предпочел перейти в «РБ Лейпциг».

Костич рассматривается «Вест Хэмом», как игрок, способный закрыть всю левую бровку, сообщает источник в Британии. Аарон Крессвелл, который сейчас играет на этой позиции, приближается к своему 33-летию.

В прошедшем сезоне Костич провел в Бундеслиге 31 матч, забил 4 гола и отдал 9 результативных передач.