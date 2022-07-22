Салиба согласовал новый контракт с «Арсеналом»

Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба согласовал со своим клубом новый контракт. По информации от журналиста Фрэдди Пэкстона, француз подпишет с «канонирами» долгосрочное соглашение.

Напомним, что действующий контракт Салиба с «Арсеналом» рассчитан на два года. Ранее главный тренер «канониров» Микель Артета подтвердил, что клуб работает над новой сделкой.

В прошлом сезоне Салиба был признан лучшим молодым игроком чемпионата Франции, выступая на правах аренды за «Марсель». После перехода в «Арсенал» летом 2019 года француз до сих пор так и не дебютировал за основную команду.