Владелец «Челси» склоняется к покупке Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал на один шаг ближе к переходу в «Челси».

Как сообщают британские СМИ, владелец «синих» Тодд Бели провел переговоры с агентом игрока Хорхе Мендешем, в ходе которых упоминалась возможность перехода Роналду в Лондон.

С точки зрения коммерческих выгод, трансфер Роналду может стать крайне выгодным мероприятием. Однако, наставник «синих» Томас Тухель не совсем уверен, что португалец сможет вписаться в команду по спортивным принципам.

Тем не менее, «Челси» продолжает искать нападающего после того, как клуб покинул Ромелу Лукаку, Армандо Броя также стремится сменить команду, а Тимо Вернер не блещет результативностью.

Сам Роналду пока находится в Лиссабоне, пропуская предсезонную подготовку «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 30 матчей, забил 18 голов и отдал 3 результативные передачи.