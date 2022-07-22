«Челси» уверен, что выиграл борьбу за Кунде

Лондонский «Челси» уверен, что ему удалось выиграть борьбу за защитника «Севильи» Жюля Кунде. Как сообщает в социальных сетях журналист Бен Джейкобс, в клубе больше не видят конкуренцию со стороны каталонской «Барселоны».

Отмечается, что Кунде обойдётся «Челси» в сумму около 60 миллионов евро. Каталонская «Барселона» не может себе позволить такой трансфер, поэтому клуб уже обратился к альтернативным вариантам. Также «Челси» предложил Кунде более выгодные условия, чем «Барселона».

После согласования последних деталей трансфера Кунде пройдёт медосмотр и подпишет свой контракт с «Челси». По сведениям источника, «Барселона» вряд ли сможет перехватить игрока.