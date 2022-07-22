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Робертсон: «Мы в восторге от игры Дарвина Нуньеса»

22 Июля 2022 • 11:57 Комментировать

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон не скупился на похвалу в адрес нападающего Дарвина Нуньеса после товарищеского матча с «РБ Лейпцигом».

«Второй тайм стал шоу Дарвина. Мы в восторге от его игры», - сказал Робертсон официальному сайту «Ливерпуля». «Красные» разгромили немецкий клуб со счетом 5:0, а Нуньес отметился покером.

«Всегда нужно время, чтобы привыкнуть к новой команде. Каждый из нас прошел через это. Возможно, он испытывает давление из-за денег, которые на него потратили, но для нас это не имеет значения», - отметил Робертсон.

Нуньес перешел в «Ливерпуль» в начале этого лета из «Бенфики» за рекордную для английского клуба трансферную сумму.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Португалии 28 матчей, забил 26 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эндрю Робертсон Дарвин Нуньес
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