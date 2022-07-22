Агент Антони скоро прибудет в Манчестер

Агент полузащитника амстердамского «Аякса» Антони скоро прибудет в Англию, чтобы обсудить трансфер своего клиента в «Манчестер Юнайтед». Об этом в социальных сетях сообщает журналист Пол Хёрст.

Отмечается, что сам игрок очень хочет перейти в «Манчестер Юнайтед», но запрашиваемые «Аяксом» 70 миллионов евро отпугивают «красных дьяволов», которые уже почти смирились с тем, что бразилец останется в Амстердаме.

Ранее «Манчестер Юнайтед» купил у «Аякса» защитника Лисандро Мартинеса, который обошёлся клубу в 60 миллионов евро. Клуб также хотел приобрести Юррьена Тимбера, но игрок отказался переходить.