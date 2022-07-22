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«Барселона» считает, что Кунде перейдёт в «Челси»

22 Июля 2022 • 11:51 Комментировать

В стане каталонской «Барселоны» не особо верят в трансфер защитника Жюля Кунде из «Севильи». По информации от Relevo, руководство клуба считает, что француз отправится в лондонский «Челси».

В данный момент ситуация такова, что «Челси» согласовал трансфер Кунде с «Севильей», но ещё не получил зелёный свет на продвижение сделки в следующую стадию, так как игрок ждёт предложение от «Барселоны».

Тем не менее, «сине-гранатовые» вряд ли смогут заплатить за футболиста требуемые 60 миллионов евро. Сам Кунде ещё прошлым летом согласовал с «Челси» условия личного контракта. Француз согласится перейти, если поймёт, что «Барселона» не потянет его трансфер.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Севилья Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
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