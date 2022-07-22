Нкетиа: «Рассматривал варианты, но понял, что «Арсенал» - лучшее место»

Нападающий Эдди Нкетиа заявил журналистам, что считает «Арсенал» лучшим местом для продолжения карьеры.

«Я хотел дождаться конца сезона, и, конечно же, у меня было много предложений. Я поговорил со своей командой, с тренером и семьей, и мы почувствовали, что «Арсенал» — лучшее место. Я очень счастлив и с нетерпением жду будущего», - сказал Нкетиа в интервью Football.london.

После окончания прошлого сезона Нкетиа подумывал об уходе из «Арсенала». Особенно остро встал вопрос после того, как стало известно, что «канониры» приобрели Габриэля Жезуса из «Манчестер Сити». Тем не менее, Нкетиа принял решение остаться в лондонском клубе.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 21 матч, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.