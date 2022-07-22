Терье: «Льстит интерес клубов из АПЛ, но мне хорошо в «Ренне»

Нападающий «Ренна» Мартин Терье прокомментировал ситуацию с его возможным переходом в Премьер-лигу.

«Когда ты провел хороший сезон, лестно, что некоторые клубы проявляют к тебе интерес, но мне хорошо в «Ренне», - сказал форвард в интервью Foot Mercato.

Об интересе к футболисту объявили несколько английских клубов, в их числе «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Лидс».

Ранее была информация, что в переговоры с игроком вступил «Лидс», но о каких-либо результатах затем сообщено не было.

«Ренн» оценивает Терье в 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Франции 37 матчей, забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи.