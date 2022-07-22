Соареш: «Чувствую, что заработал своё место в «Арсенале»

Защитник лондонского «Арсенала» Седрик Соареш признался, что только сейчас начал уверенно чувствовать себя в клубе.

«Арсенал» всегда был клубом моей мечты. Сейчас я чувствую себя гораздо более состоявшимся. Я чувствую, что заработал свое место в команде, и я хочу продолжать расти», - сказал Соареш в интервью ESPN.

Соареш перешел в «Арсенал» из «Саутгемптона» в середине сезона 2019/20. Первые полтора года футболист не часто появлялся на поле, но в прошлом сезоне его игровое время значительно увеличилось.

«В футболе нужно быть терпеливым. Я продолжал хорошо тренироваться, даже когда у меня не было выбора. Так я рос, и так меня учили. Это то, что помогло мне хорошо воспользоваться своим шансом», - добавил Соареш.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.