Ван де Бек: «Моё преимущество – умение забивать голы и отдавать ассисты»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек рассказал о своих главных преимуществах. Напомним, что нидерландец наверняка останется в команде на следующий сезон, так как новым тренером «красных дьяволов» стал Эрик тен Хаг, который работал с Донни в «Аяксе».

«Я могу сыграть как «десятку», так и «восьмёрку». Моё главное преимущество – умение врываться в штрафную, забивать голы и отдавать ассисты, но при этом я также люблю играть с мячом. Я могу играть везде, где во мне нуждается команда», – цитирует ван де Бека официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Вторую половину прошлого сезоне ван де Бек провёл на правах аренды за «Эвертон», которому помог избежать вылета в Чемпионшип.