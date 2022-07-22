Тен Хаг рассказал, беспокоит ли его отсутствие Роналду на предсезонке

Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не стал отрицать, что его беспокоит отсутствие нападающего Криштиану Роналду на предсезонных сборах команды. Напомним, что португалец в данный момент ищет себе новый клуб, так как хочет выступать в Лиге чемпионов.

«Конечно, меня это беспокоит. Возможно, это не совсем подходящее слово, но дело в том, что сейчас я занят теми, кто на предсезонке. Я стараюсь помочь игрокам, которые присутствуют, больше я ничего не могу поделать», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Роналду в прошлом сезоне забил 18 голов в Английской премьер-лиге и стал лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.