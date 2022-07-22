Лондонский клуб предложил за Скамакку 35 миллионов евро, но «Сассуоло» хочет на 15 больше

«Сассуоло» отказался продавать своего нападающего Джанлуку Скамакку в лондонский «Вест Хэм» за 35 миллионов евро. По информации Адриена Гренье, «зелёно-чёрные» согласятся отпустить форварда только за 50 миллионов евро.

При этом за ситуацией продолжает пристально следить французский «ПСЖ», который тоже не горит желанием выплачивать за Джанлуку 50 миллионов евро. К тому же, клуб уже почти оформил трансфер Уго Экитике из «Ренна».

Те же 35 миллионов евро «Вест Хэм» недавно предложил за нападающего «Челси» Армандо Брою, но ситуация с будущим албанца до сих пор остаётся неопределённой, поэтому «молотобойцы» не намерены ждать и будут готовы приобрести Скамакку, если «Сассуоло» сделает скидку.