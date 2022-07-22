Эланга – об Эриксене: «Чувствую, он внесёт большой вклад в команду»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга прокомментировал появление в команде датчанина Кристиана Эриксена.

«Еще один скандинав в клубе! Теперь нас трое, и будет приятно играть с ним в одной команде. Он особенный игрок, и я уже играл против него. Я чувствую, что он внесет большой вклад в команду». – сказал Эланга в интервью журналистам.

Ранее Эриксен был лидером «Тоттенхэма», дойдя с клубом до финала Лиги чемпионов. Затем полузащитник отправился в «Интер», а прошлый сезон провел в «Брентфорде».

«Я с нетерпением жду возможности сыграть с ним, и надеюсь, что он отдаст мне несколько пасов, после которых я смогу забить гол. Было бы здорово!" – отметил Эланга.

В прошедшем сезоне Эриксен провел в АПЛ 11 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.