Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» нужен ещё один нападающий»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил журналистам, что до закрытия трансферного окна клуб будет пытаться приобрести еще одного форварда.

«Я очень доволен игрой полузащиты и нападения на данный момент. Но я также знаю, что в этом сезоне много игр, будет чемпионат мира, поэтому нам нужно больше вариантов, у нас хорошая команда, но нам нужен хороший состав, чтобы добиться нужных результатов в конце сезона», - сказал тен Хаг в интервью Athletic.

Напомним, что «Юнайтед» пока так и не решил вопрос с будущим Криштиану Роналду, который выразил твердое желание покинуть клуб, но так и не нашел себе новую команду.

«МЮ» сейчас проводит предсезонную подготовку в Австралии. Старт АПЛ назначен на начало августа.