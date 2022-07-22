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Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» нужен ещё один нападающий»

22 Июля 2022 • 10:17 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил журналистам, что до закрытия трансферного окна клуб будет пытаться приобрести еще одного форварда.

«Я очень доволен игрой полузащиты и нападения на данный момент. Но я также знаю, что в этом сезоне много игр, будет чемпионат мира, поэтому нам нужно больше вариантов, у нас хорошая команда, но нам нужен хороший состав, чтобы добиться нужных результатов в конце сезона», - сказал тен Хаг в интервью Athletic.

Напомним, что «Юнайтед» пока так и не решил вопрос с будущим Криштиану Роналду, который выразил твердое желание покинуть клуб, но так и не нашел себе новую команду.

«МЮ» сейчас проводит предсезонную подготовку в Австралии. Старт АПЛ назначен на начало августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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