Тен Хаг: «Эриксен и Мартинес должны быстро адаптироваться к системе»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от адаптации новичков Кристиана Эриксена и Лисандро Мартинеса. Напомним, что датчанин достался манкунианцам свободным агентом, а вот за аргентинца клуб отвалил амстердамскому «Аяксу» в районе 55 миллионов евро.

«Скоро к нам присоединятся Мартинес и Эриксен, тогда у нас будет больше вариантов в полузащите. Думаю, они должны быстро адаптироваться к системе», – сказал тен Хаг на своей пресс-конференции.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» продолжает работать над трансфером другого полузащитника – Френки де Йонга из «Барселоны», который пока отказывается переезжать на «Олд Траффорд».