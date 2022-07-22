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«Арсенал» рассматривает вариант покупки Депая

22 Июля 2022 • 10:01 Комментировать

Лондонский «Арсенал» рассматривает целесообразность покупки нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая.

Голландский форвард не входит в планы наставника «Барселоны» Хави. Ранее интерес к футболисту проявил «Тоттенхэм», но нападающий отклонил предложение лондонского клуба.

Теперь Депаем заинтересовался другой клуб из столицы Великобритании, сообщает Fichajes. «Арсенал» готов выложить за игрока 15 миллионов евро.

Интерес «канониров» возник на фоне информации о том, что клуб может покинуть полузащитник Николя Пепе.

В прошедшем сезоне Депай провел в Ла Лиге 28 матчей, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Арсенал Лондон Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
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