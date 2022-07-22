Тен Хаг: «Магуайра освистывали, но он успокоил всех своей игрой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал свист болельщиков в адрес капитана Гарри Магуайра в товарищеской игре против «Кристал Пэлас».

«Магуайра освистывали в матче против «Кристал Пэлас», но своей игрой он всех успокоил. Я думаю, что Магуайр, как и вся команда, впечатлил болельщиков своим выступлением», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, что в прошлом сезоне Магуайра часто освистывали болельщики «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии. В клубе хотели отобрать у игрока капитанскую повязку, но новый тренер Эрик тен Хаг решил оставить всё как есть.