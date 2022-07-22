Варан: «Не жалею о переходе в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился с журналистами своим мнением о том, как развивается его карьера.

«Я думаю, что Премьер-лига – абсолютно фантастический турнир, а «Манчестер Юнайтед» — отличный клуб, поэтому не сомневаюсь в правильности своего решения перейти в эту команду», - сказал Варан в интервью BBC.

Футболист до перехода в «Юнайтед» был игроком основного состава мадридского «Реала», который в прошлом сезоне стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.

«В футболе вы должны бросать себе вызов, и вы также должны пытаться совершенствоваться. Я хотел получить новый опыт после десяти лет в «Реале», - отметил Варан.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 22 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.