Канселу: «Хочу каждый год попадать в символическую сборную АПЛ»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу заявил, что намерен и дальше попадать в символическую сборную сезона Английской премьер-лиги. Напомним, что португалец уже дважды подряд попал в команду года АПЛ.

«В последние два года я попадал в символическую сборную сезона АПЛ. Я хочу продолжать это делать. Я думаю, что только благодаря командной игре и поддержке партнёров у нас есть шанс выигрывать индивидуальные награды», – цитирует Канселу официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, что Канселу перебрался в «Манчестер Сити» летом 2019 года из туринского «Ювентуса» и с тех пор дважды становился чемпионом Англии.