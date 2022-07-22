Лапорта иронизировал, когда говорил о переходе Кунде в «Челси»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта иронизировал, когда говорил болельщику в аэропорту о переходе Жюля Кунде из «Севильи» в «Челси». Журналист Херард Ромено дал понять, что его источники в стане «сине-гранатовых» утверждают о том, что президент клуба не всерьёз говорил о переходе Кунде в «Челси».

Напомним, что Кунде ранее всё же отправился с «Севильей» на предсезонные сборы в Португалию. «Челси» согласовал сумму трансфера, но стороны ещё не договорились о бонусах и сроках выплат. В то же время «Севилья» и Кунде ждут действий от «Барселоны», которой время играет на руку.

В прошлом сезоне Кунде забил два гола в чемпионате Испании.