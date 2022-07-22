Тен Хаг – о ван де Беке: «Он должен доказать право быть в основе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию с будущим полузащитника Донни ван де Бека в команде.

«Я, как менеджер, и окружающий его тренерский штаб можем сделать все, чтобы создать правильные условия, чтобы Донни мог развиваться, но, в конце концов, игрок должен сам завоевать место в составе», - сказал тен Хаг .

Два года назад полузащитник перешел в «Юнайтед» из «Аякса» за 50 миллионов евро, но пока так и не смог закрепиться в стартовом составе клуба.

«Донни должен взять ответственность на себя. У него есть способности. Я знаю про это, но он должен проявить себя», - добавил тен Хаг.

В прошедшем сезоне футболист, выступая за «Эвертон» на правах аренды, провел в АПЛ 7 матчей, в которых забил 1 гол.