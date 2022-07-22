19-летний нападающий Секу Мара, выступавший у себя на родине за «Бордо», сменил чемпионат. Талантливый футболист перебрался на Туманный Альбион, подписав трудовое соглашение с «Саутгемптоном». Об этом сообщается на официальном сайте «святых».

Срок контракта между сторонами не разглашается. Согласно информации портала Transfermarkt, трансфер футболиста молодежной сборной Франции обошелся «Саутгемптону» в 13 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше французского чемпионата Секу провел 26 поединков в составе «Бордо». Нападающий отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.